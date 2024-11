Ilrestodelcarlino.it - Al Masini la stagione delle favole. Il debutto con ’Re tutto cancella’

Inaugura oggi alle 16 la nuovadedicata alleal Teatrodi Faenza. La compagnia Teatro Perdavvero presenterà lo spettacolo ’Re, scritto e interpretato da Marco Cantori e prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. La trama: c’era una volta un principe bambino che odiava i numeri, le lettere, le figure e le note, perché per lui erano troppo complicate. Esasperato da questa difficoltà, si chiuse in sé stesso e promise che da grande si sarebbe vendicato di loro. Giurò di catturarle e mangiarle come ingredienti della zuppa. Dopo qualche anno, un giorno come gli altri, si presentò nei regni un uomobianco, con un grande sacco. Era il principe bambino che, oramai cresciuto, si faceva chiamare ReCancella: mercoledì catturò tutti i numeri, giovedì le figure, venerdì le note e sabato, infine, portò via anche le lettere.