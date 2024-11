Secoloditalia.it - Addio a Luciano Garibaldi, giornalista e storico fuori dal coro: era stato una firma del Secolo

Ile scrittore, a lungo collaboratore deld’Italia, autore di oltre quaranta libri divulgativi di storia, prevalentemente sulle guerre del Novecento, il fascismo, la Resistenza e gli anni di piombo, è morto a Milano all’età di 88 anni. I funerali, riporta l’Adnkronos, si terranno martedì 26 novembre alle ore 14.45 nella parrocchia di Santa Francesca Romana a Milano.ha dedicato decenni di ricerche a cercare di capire chi “veramente” uccise Benito Mussolini e l’amante Claretta Petacci il 28 aprile 1945 a Giulino, in provincia di Como. Secondo la sua ipotesi formulata in numerosi articoli e nei libri “La pista inglese. Chi uccise Mussolini e la Petacci?” (Ares, 2002; tradotto in inglese da Enigma Books con il titolo “Mussolini: the secrets of his death”) e “Perché uccisero Mussolini e Claretta.