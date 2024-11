Ilgiorno.it - Accoltellato e abbandonato per strada

Un uomo di 52 anni, di origini colombiane, è statonella notte tra venerdì e ieri e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il suo aggressore è stato poi individuato e denunciato a piede libero. Il ferito è stato ritrovato da un’ambulanza nei pressi dell’ospedale cittadino dopo aver riportato ferite da arma da taglio. Non è chiaro se sia stato ferito da una o più coltellate, ma da quando risulta i fendenti non avrebbero intaccato organi vitali. Il ritrovamento dell’uomo, ora ricoverato in Terapia intensiva, è avvenuto poco prima dell’una di ieri notte in via Failoni tra l’ospedale e il parco della Trucca. Non si sa al momento se abbia raggiunto il nosocomio cittadino da solo o accompagnato da qualcuno. Il 52enne era stato aggredito poco prima in un locale di via Baschenis dall’uomo originario della Repubblica Dominicana che poi è stato rintracciato e denunciato ed è stato soccorso da un’ambulanza all’esterno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.