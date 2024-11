Ilgiorno.it - “A come Abba”: a Milano martedì 26 novembre l’omaggio al leggendario gruppo svedese

– "A": è il titolo della serata omaggio alpopin programma26al Polillo ARt COntainer di. L'appuntamento rientra nell'ambito della nuova stagione di "Alfabeto di Parco", una rassegna sugli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento.26nello spazio voluto da Roberto Polillo e situato in via Binda 30 (zona Barona), si esibirà la tribute bandclub con un tributo agli, ilche ha conosciuto uno straordinario successo negli anni Settanta e Ottanta, vendendo oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo. Il concerto inizia alle ore 20.30 sarà preceduto dal dj set di Max Correnti, che proporrà una selezione di brani pop, dance e revival anni ‘70/’80. Gliclub, composto dalle vocalist Annalisa Cantando ed Elisa Mariani, il chitarrista Massimo Numa, il tastierista Roberto Acciuffi, il bassista Mirko Ferruggia e il batterista Luca Mandelli, renderanno omaggio alriproponendo le loro hit più note (“Waterloo”, “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All”, “Take a Chance on Me”, “Gimme Gimme Gimme”, “Knowing Me, Knowing You”, “SOS”, “Thank You for the Music” e molte altre) in uno spettacolo pensato con grande professionalità e con un’accurata ricerca sonora, mescolando arrangiamenti originali con rielaborazioni tratte dal musical “Mamma Mia!”.