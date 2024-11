Lapresse.it - Violenza donne, partito il corteo di Non una di meno di Roma. In migliaia in piazza

dale Ostiense ilno dell’associazione femminista ‘Non una di’ in occasione della giornata internazionale contro lasulledel prossimo 25 novembre. Indi persone. “Disarmiamo il patriarcato” è lo slogan della manifestazione. Nelalcuni cartelli contro il ministro dell’istruzione Valditara pochi giorni dopo il suo intervento alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin in cui ha affermato che il patriarcato è giuridicamente estinto e in cui ha inserito tra le cause dellasullel’immigrazione irregolare. Inanche un gruppo di membri del collettivo ambientalista Extinction Rebellion con in mano il foglio di via emesso dalla questura didopo l’azione di ieri davanti alla sede del Viminale.