Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2024 ore 18:30

DEL 23 NOVEMBREORE 18.20 MATTEO BERTONCINIBUONASERA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN INTERNA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE DI CASSIA E DI SALARIAE SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA ALTRE COD MA PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANAINCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA CO CODE TRA POMEZIA E CASTELNO VARSO LA CAPITALESULLA VIA APPIA INVECE CODE A TRATTI TRA LA NETTUNENSE ED ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONICODE A TRATI ANCHE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENBSI DI MARCIAINFINE, IL TRASPORTO PUBBLIUCO:SULLA METRO C A CAUSA DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALL’APERTURA DELLA NUOVA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO E DELL’INTERSCAMBIO CON LA METRO B FINO AL 7 DICEMBRE SARA’ RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO CON LE ULTIMNE PARTENZE DEI TRENI ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21 DA SAN GIOVANI, POI IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ CON I BUS SOSTITUTIVIDA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral