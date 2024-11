Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2024 ore 12:30

DEL 23 NOVEMBREORE 09.20 MARCO CILUFFOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE AUTOSTRADE DELE SUL RACCORDO ANULARECOMPRESE LE CONSOLARI IN USCITRA DALLA CITTA’IN VIA DI MIGLIORAMENTO ANCHE LA VIABILITA’ SULLA VIA PONTINADOVE SONO IN SMALTIMENTO LE CODE PER L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIAIN DIREZIONE LATINACHE AVEVA CAUSATO ANCHE UNA MOMENTANEA CHIUSURA DELLA CARREGGIATAED ANCHE L’ALTRO PIU’ A SUD ALL’ ALTEZZA DI BORGO PIAVE E’ ORMAI RISOLTOCON CIRCONE SCORREVOLE IN DIREZIONE LATINADA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral