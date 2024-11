Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 23 NOVEMBREORE 07.20 MARCO CILUFFOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE IN A1 FIRENZE-TRA ORTE E MAGLIANO SABINA COINVOLTE DUE AUTO AL KM 494 IN DIREZIONE.CIRCONE SCORREVOLE SULLE ALTRE AUTOSTRADE DELCOME ANCHE SUL RACCORDO ANULAREDOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’ LUNGO TUTTO L’ANELLOPASSIAMO SULLA VIA PONTINAA CAUSA DI UN INCIDENTEINCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONECHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIOIL GRUPPO TRENITALIA COMUNICA CHE DALLE 21 DI OGGI FINO ALLE 21 DI DOMANI SARA’ INDETTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI FERROVIERI DI 24 ORE.I TRENI POSSONO SUBIRE DUNQUE CANCELNI O VARIAZIONI ANCHE OLTRE L’ORARIO PREVISTO PER IL TERMINE DELLO STESSO.