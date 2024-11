Sbircialanotizia.it - Verona-Inter 0-5, nerazzurri passeggiano al Bentegodi e volano in testa alla classifica

Leggi su Sbircialanotizia.it

La squadra di Inzaghi dilaga già nel primo tempo e si prende la vetta della Serie A, in attesa del big match Napoli-Roma Sabato comodo per l’. La squadra di Inzaghi vince senza problemi aloggi 23 novembre e liquida ilcon un 5-0 senza storia. Gara in discesa per i, che .