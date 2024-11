Verissimo chi sono gli ospiti di oggi 23 novembre | tutte le anticipazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –torna questo weekend con un doppio appuntamento: sabato 23 alle 16:30 e domenica 24alle 16:00, su Canale 5. Da Chiara Balistreri a Enzo Paolo Turchi, tutti glidi Silvia Toffanin. Per la prima volta sarà aKimberlin Brown, l’attrice che da oltre trent’anni interpreta il ruolo di Sheila, la cattiva per eccellenza della soap delle soap “Beautiful”. Inoltre, interviste ritratto per due donne dalla forte personalità: Fiordaliso e Carmen Russo. E ancora, Angela Melillo presenterà al pubblico sua figlia Mia. Infine, in studio, l’ironia irresistibile del comico napoletano Francesco Cicchella. Dopo l’arresto in Romania di Gabriel Constantin, torna aper commentare la bella notizia e la fine di un incubo Chiara Balistreri con sua mamma Roberta.