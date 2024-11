Liberoquotidiano.it - Università: Montaruli (FdI), 'opposizioni difendano ragazzi di Azione universitaria'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Dopo il gesto della p38 e l'ordigno contro le forze di polizia si continuano a mettere sullo stesso piano gli agenti, che fanno il loro lavoro, e i loro aggressori. C'è un diritto a manifestare che non può essere interpretato come lasciapassare per la violenza e questo va detto senza distinguo". Lo ha detto la vice capogruppo di FdI alla Camera Augustaa Rainews24. "A maggior ragione a seguito dei fatti della Sapienza mi sarei aspettata da parte dell'opposizione una netta difesa deidi. Difesa che non c'è stata e questo è molto grave perché tutti dovremmo essere uniti contro chi cerca di emulare gesti e azioni che appartengono ad anni bui”, ha aggiunto