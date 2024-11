Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 20:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e da Francesco Vitale in studio non le porto io che ti reputa possa essere l’Arsenale della curva nord interista è stato scoperto dalla Polizia a Cambiago nel Milanese gli investigatori sono arrivati alle poste di odiarmi la scorsa notte e seguendo la traccia di una proprietà immobiliare di Beretta che proverà nella disponibilità di un’altra persona in un capannone indagando sono ultra che sarebbe legato ad Andrea Beretta l’ultra nerazzurro in carcere per l’omicidio di Antonio bellocco altro capo della curva Sono stati estratti pistole Kalashnikov in mano in molti proiettili siamo in piazza con lo slogan di fermiamo il patriarcato proprio perché la violenza sulle donne non è non emergenza se non nella sua drammaticità ma è una dimensione strutturale che ogni anno ripete gli stessi numeri le stesse modalità a fronte di una di fondi per i centri antiviolenza che per le politiche a sostegno delle donne vittime di violenza così Carlotta ti lista di non una di meno movimento femminista che ha organizzato spiega le motivazioni alla base del corteo organizzato aIn occasione della giornata internazionale per la violenza per l’eliminazione della violenza contro le donne raduno a Piazzale Ostiense punto di partenza della marcia S non una di meno sono stati 104 i femminicidi dall’inizio dell’anno la jeep di Milano Anna Maselli ha disposto la scarcerazione revocando ogni misura per Alessandro Basciano portato in carcere la sera di giovedì 21 novembre su ordine della testa giudice lo fa sapere l’avvocato di Bresciano Leonardo d’erasmo la liberazione del dj e influenze accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata Sofia Eco demolizioni arriva poche ore dal interrogatorio di garanzia Nel confronto con il giudice Basciano e il suo legale avrebbero portato All’attenzione della giunta di che avrebbe smontato l’impianto accusatorio non c’è pace per chi viaggia su rotaia confermato da Alcune sigle sindacali autonome lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane che prende il via dalle ore 21 di questa sera fino alle ore 21 di domani 24 novembre la protesta coinvolgerà tutto il personale delle aziende che operano nel settore ferroviario in forma il sindacato di base USL e quindi Ferrovie dello Stato Italo e Trenord tsunami in III Verona finisce 0-5 primo posto in classifica in corso Milan meno Juve Questa sera 20:45 parma-atalanta altro big match lazio-bologna partenopei solo in vetta a quota 26 un punto sotto nerazzurri orobici Viola e Bianco celesti a vedere per il momento ci fermiamo qui In collaborazione con Agenzia Italia Stampa