Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 10 | 10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giulia non ho capito in Ucraina e un’apertura di giornale Putin avverte in Occidente il test del missile ipersonico di giovedì in Ucraina è stato un successo ed avvertito che la Russia continuerà testa né altre insidie di combattimento il presidente russo che ha segnalato il fatto che nessun sistema Ramonda è capace di intercettarlo ha ordinato la produzione in serie sempre ieri il premier polacco da un altro ha detto la guerra Adesso sto entrando in una fase decisiva e sto raggiungendo proporzioni drammatiche intanto e mezzo che Mosca ha fornito supporto economico e missili anti aerei ha la Corea del Nord in cambio di truppe di Pyongyang a supporto della guerra di Mosca contro l’Ucraina è sempre alta la tensione in Ucraina dove nella notte si sono registrati nella regione di studi con due morti mentre Mosca denunciano le stesse ore la presenza di almeno il 23 droni ucraini nei cieli di tre regioni russe mattina il Parlamento Ucraina annullato le sedute di Question Time previste a causa del rischio di un attacco missilistico Russo migranti tutti gli operatori sociali dell’ente gestore di italiani in Albania per il rimpatrio lasceranno il paese per rientrare in Italia entro il fine settimana da quanto si è appreso ieri e non sarebbero previsti ricambi ma dal 2000 le Trapella Piacentini restano comunque operativi attualmente sottolineano Fonti del Ministero dell’Interno Il personale è stato ridotto E varia in base alle esigenze del momento la selezione Dei migranti Non è compito del medico che ha un solo fine curare senza alcuna discriminazione o precisa una nota di una mozione della federazione degli ordini dei medici e degli odontoiatri il segretario di più Europa Riccardo Maggi parla di fallimento epocale del governo nella battaglia del decreto-legge in materia di giustizia che sarà discusso lunedì prossimo in consiglio dei ministri tieni tutto tu norma che potrebbe prevedere azioni disciplinari per i magistrati che prendono posizioni pubbliche su un argomento di cui si occupano odi tu occuperanno Nordio dice no in diritto creativo I magistrati siano ispirati a Bondeno di legge a prendere Giorgia Meloni dimenticarlo stop al abuso d’ufficio penso che sia una cosa giusta serve ad assicurare serenità A chi intende operare nella legalità Senza rischiare lunghi e disonorevoli processi per le persone per bene la cronaca una bimba di 10 mesi è stata trovata morta ieri nella vasca da bagno in una casa del Torinese secondo fonti investigative la madre avrebbe ucciso la bimba soffocandole Poi avrebbe tentato suicidio con un coltello era da oltre un anno in cure sarebbe dovuta andare ieri dallo psicologo aveva Infatti manifestato problemi psicologici fin dai primi mesi di gravidanza ricordato all’Ospedale Molinette di Torino in prognosi riservata non sarebbe in pericolo di vita ancora cronaca chiusura Alessandro Basciano dj e influencer è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking nei confronti della compagna Sophie codegoni anche lei noto volto televisivo la relazione tra due era nata nel 2022 durante un reality il 30% dei giovani che la gelosia Sei una dimostrazione d’amore più 39 % dice di aver subito violenze ma solo un percento si rivolge centri sono alcuni dei dati della ricerca condotta da differenza donna tra ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni secondo uno studio la violenza sulle donne lascia tracce profonde che restano impresse fino al DNA era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa