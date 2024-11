Liberoquotidiano.it - Ue: Zingaretti (Pd), 'una nuova maggioranza? Faremo i conti con incursioni da destra'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Dobbiamo abituarci all'idea che probabilmente non esisterà più unastabile, definita. Per colpa delle furbizie di Weber ogni voltacon ledellanazionalista che tenta di far arretrare l'Europa". Lo dice Nicolaal 'Corriere della sera' sulla nascita dellaCommissione Ue."Mai nella storia europea del resto i nazionalisti hanno avuto circa 200 deputati e così tanti governi a. Cosa dovremmo fare? Dopo Trump regalargli l'Europa? Non ci penso proprio", spiega l'europarlamentare del Pd."Il Ppe ignaro o complice sta tradendo la sua tradizione europeista, anche per la fragilità di leadership pensa più a vivacchiare nel presente che non a essere protagonista della costruzione del futuro. Sottovaluta la pericolosità del disegno dei nazionalisti di sovvertire l'impianto stesso del processo europeo.