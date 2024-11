Fanpage.it - Ucraina, truppe Nord Corea schierate coi russi a Mariupol e Kharkiv, Tusk: “Minaccia guerra globale è reale”

Leggi su Fanpage.it

Il presidente russo Putin ha ordinato la "produzione in serie" di missili ipersonici Oreshnik (che possono raggiungere obiettivi in tutta Europa). Per il premier polacco, "la minaccia di un conflittoè seria e reale". La Cnn intanto conferma: "ne ae nel