Lidentita.it - Ucraina-Russia, Medvedev: “Armi nucleari? Opzione estrema”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Il conflitto inpotrà finire senza ulteriori costi in termini di vite umane se la Nato smetterà di alimentarlo. Ad assicurarlo è il vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, in un'intervista al canale televisivo Al Arabiya. "Se il blocco Nato smette di soffiare sul fuoco della guerra in, questo .: “” L'Identità.