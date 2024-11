Firenzetoday.it - Tutto pronto per la Firenze Marathon, parte l’impresa di Alessandro: 7 maratone in 7 giorni

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodaySettein setteconsecutivi in altrettanti continenti per un totale di 295 chilometri da correre e 40mila di spostamenti aerei. È questacheMaraniello, 51 anni, ha deciso di portare a termine.