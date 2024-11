Lanazione.it - Tutti fermi in fila nella città green. E s’inquina di più

Leggi su Lanazione.it

Canè Volendo scomodare il Sommo Poeta, potremmo paragonarli alla "perduta gente". Esageriamo, certo, ma di questi tempi vediamo aggirarsi, e soprattutto accatastarsi gli automobilisti fiorentini in una sorta di "dolente". I cantieri ci mettono tanto di loro, ovvio. Se piove, poi, servirebbe veramente un Caronte dal cuore buono per traghettarci in tempi ragionevoli verso la destinazione desiderata. E non è finita qui, perché presto sarà Natale. Un periodo dell’anno in cui a qualcuno capita di essere più buono, mentre aviene di prendere di più la macchina in un ingorgo perenne che si dissolve come per incanto solo alla sera della vigilia. E’ vero che al peggio non c’è mai limite: se capitate a Roma tra piazza Venezia e il Colosseo dove si sta sviluppando una nuova linea di metro (beati!) è come fare una passeggiata su un vulcano in eruzione: con il traffico impazzito attorno.