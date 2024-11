Periodicodaily.com - Trump sceglie Dave Weldon per guidare il CDC

Leggi su Periodicodaily.com

Il presidente eletto Donaldl’ex rappresentante della Floridaperil Centers for Disease Control and Prevention (CDC).a capo del CDC Il presidente eletto Donaldha scelto l’ex rappresentante della Florida, medico e veterano dell’esercitocome direttore dei Centers for Disease Control and .