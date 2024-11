Ilrestodelcarlino.it - Trova cartellina smarrita in ospedale e tenta l'estorsione: arrestato

Ancona, 23 novembre 2024 – Un tentativo di approfittare della sfortuna altrui si è concluso con un arresto. Un 40enne, approfittando dello smarrimento di una cartellina medica all'interno dell'ospedale di Torrette ad Ancona, ha cercato di estorcere del denaro alla proprietaria per restituirgliela. La donna, dopo aver effettuato alcuni accertamenti, si è accorta di aver perso la sua cartellina con tutti i documenti. Poco dopo è stata contattata da un uomo che le proponeva di restituirgliela in cambio di una ricompensa. L'appuntamento era stato fissato nella chiesetta interna all'ospedale. Non sapendo a chi rivolgersi, la donna spaventata e preoccupata si è rivolta al personale della portineria, che a sua volta ha allertato la Polizia di Stato.