Ilgiorno.it - Treno guasto, disagi sulla linea gialla della metropolitana: problema risolto

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 novembre 2024 -questa mattina per ildi una Milano. Il servizioM3, ripreso regolarmente attorno alle 10, era stato sospeso tra le fermate di Sondrio e Comasina, e alla fermata di Zara non si poteva cambiaretra M3 e M5. Atm aveva anche attivato un servizio di autobus sostitutivi. Le altre lineesono regolarmente in servizio