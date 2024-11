Quotidiano.net - Treni, scatta lo sciopero. E su quello del 29 scontro Salvini-Landini

Weekend a rischio e disagi per chi viaggia in treno.stasera alle 21 lonazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario, fino alla stessa ora di domenica, proclamato dai sindacati autonomi. La protesta coinvolgerà "tutto il personale delle aziende che operano nel settore ferroviario", informa il sindacato di base Usb e quindi Fs, Italo e Trenord. "Lopotrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali", avverte Fs. L’agitazione "si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie" spiega l’Usb. Ma dopo questo stop inon saranno coinvolti dallogenerale di Cgil e Uil in programma venerdì 29 che però coinvolgerà tutto il resto del personale dei trasporti.