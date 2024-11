Bresciatoday.it - Travolta da un'auto, donna in bici finisce nel fosso: morta sul colpo

Leggi su Bresciatoday.it

Tragico incidente verso le 8 di stamattina ad Asola, comune del Mantovano al confine con la nostra provincia. Il sinistro è avvenuto lungo la Provinciale 68, in prossimità della località Gazzuoli, non lontano dal cimitero. Unadi 62 anni, in sella alla suacletta, è statada.