Traffico Roma del 23-11-2024 ore 17 | 30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione in pieno svolgimento non metti stazione con corteo in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne tra Piazzale Ostiense Piazza Vittorio Emanuele II 19 previste chiusure alcon direzioni per 30 linee bus al momento del corteo sta percorrendo viale Aventino edili San Gregorio altro corteo poi a partire dalle 18 fino alle 23 via dei frati di Piazzale Aldo Moro ci saranno delle chiusure temporanee modifiche possibile sui percorsi delle linee bus e con possibili saggi alla circolazione nelle aree circostanti e oggi hai fatto aal palazzo dello sport il cantante irama inizio il concerto alle 21 nelle ore di afflusso e deflusso degli spettatori possibili chiusure in difficoltà di circolazione nei pressi di Piazzale Dello Sport tra le 18:30 e la mezzanotte per alimenti in plastica o in via del Foro Italico del Corso Francia L’uscita dei Campi Sportivi verso San Giovanni ed alle 21 di questa sera alle 21 di domani domenica 24 novembre e indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni e variazioni di percorso per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito