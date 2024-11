Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalle 21 di stasera alle 21 di domani in programma uno sciopero nazionale in Ferrovie dello Stato i treni potranno subire cancellazioni o variazioni la protesta potrà comportare modifica il servizio anche prima dell’inizio dopo la sua conclusione l’agitazione interesserà soltanto il gruppo FS nessuno sciopero e quindi servizio regolare ae nel Lazio sulle linee Atac su quelle gestite dagli operatori privati sulla rete Cotral e Astral oggi pomeriggio manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio promossa dall’Associazione nonunadimeno In occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne che ricade lunedì 25 novembre all’evento sono attese 15000 persone cena Cerca chiusura aldeviazioni o limitazioni per 30 linee del trasporto pubblico aggiornamenti sumobilita.