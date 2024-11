Toccafondi IV | Concorsi docenti ogni due anni devono entrare i migliori Stipendi adeguati o si perdono i più bravi

Leggi su Orizzontescuola.it

"La scuola va fatta per i ragazzi" e per questo "deve puntare sempre al meglio e a migliorarsi": a dirlo a Il Riformista Gabriele, referente per l’istruzione di Italia Viva, già sottosegretario Miur nei governi Letta, Renzi e Gentiloni.L'articolo(IV): “dueo sii più” .