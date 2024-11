Laverita.info - The Donald chiama la paladina anti Fentanyl

Dopo la rinuncia di Matt Gaetz, il futuro presidente degli Stati Uniti sceglie Pam Bondi per ricoprire il ruolo di procuratore generale. Ha svolto lo stesso incarico in Florida, dove ha lavorato per fermare i traffici di droga. Intanto traballa pure Hegseth al Pentagono.