Agrigentonotizie.it - "Tentano furto in abitazione, ma vengono 'incastrati' dalle telecamere di videosorveglianza": arrestata coppia

Leggi su Agrigentonotizie.it

Hanno tentato ilin un'di via Silvio Pellico, ad Agrigento, ma non avevano fatto i conti con gli impianti di. E sono state proprio lea incastrarli. Due gli arresti - di agrigentini - eseguiti, in flagranza di reato, dai poliziotti della sezione.