Tennistavolo, i fratelli Lebrun conquistano le Finals in doppio, definite le finali dei singoli

Penultima giornata delledi2024 in quel di Fukuoka (Giappone). Ad essere assegnati oggi sono stati i titoli delmaschile e delfemminile e il tabellone deisi è allineato invece alla finale.Al maschile il titolo è andato aifrancesi Felix e Alexische in finale hanno superato per 3 game a 2 i giapponesi Hiroto Shunozuka e Shunsuke Togami: 12-14, 14-12, 11-6, 7-11, 11-4 in un match particolarmente combattuti in cui i transalpini hanno saputo reagire a un inizio tutt’altro che facile, rimontando anche da 6-9 nel secondo parziale. Un’altra bella vittoria in questa stagione dopo quella degli Europei.Netta invece la vittoria nelfemminile ottenuta dalle giapponesi Hitomi Sato e Honoka Hashimoto che superano per 3-0 le connazionali Sakura Yokoi e Satsuki Odo con il punteggio di 11-5, 12-10, 11-8.