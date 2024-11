Oasport.it - Tennis, Andy Murray nell’angolo di Djokovic per gli Australian Open. E Nole ci ‘gioca’ su…

Novaknon è pago dei suoi trofei. Ilta serbo è rimasto a bocca asciutta di Slam in questa stagione ma ha comunque completato il Golden Slam con l’oro olimpico. Gli manca il successo numero 100 in carriera, con l’cerchiato in rosso sul calendario. E secondo indiscrezioni, avrebbe deciso di affidarsi alle cure di un suo grande avversario,.Molte testate internazionali stanno riportando l’indiscrezione che lo scozzese saràdinel primo appuntamento Slam stagionale.ha da pochissimo appeso la racchetta al chiodo dopo 19 anni e tre tornei dello Slam in bacheca, due Wimbledon e un USdovrebbe iniziare il proprio lavoro al fianco del serbo già in questa offseason, rimanendo così vicino all’ex numero 1 al mondo fino all’avventuraa.