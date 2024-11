Vicenzatoday.it - Tamponamento a catena, uno si dà alla fuga ma la sua targa si "stampa" sul paraurti

Leggi su Vicenzatoday.it

Venerdì, intorno alle 17.40, la Centrale operativa della Polizia locale Nevi è stata chiamata per untra tre veicoli, occorso mezz'ora prima in via Santa Maria dell'Olmo di Thiene. Arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato nel vicino parcheggio della pizzeria Ai Cappuccini.