Forlitoday.it - Stessa classe 44 anni dopo la maturità: la reunion è un mix di emozioni e ricordi che il tempo non cancella

Leggi su Forlitoday.it

Abbracci che non seguono il ritmo del, momenti che rimangono indelebili neianchedecenni. Un'amicizia che è per sempre, come un diamante. È il caso della 5°H di Ragioneria diplomatasi nel 1980, che si è ritrovata44per una serata amarcord all’insegna dell’allegria e.