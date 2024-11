Oasport.it - Speed skating, Coppa del Mondo: nel giorno di Davide Ghiotto, anche Francesca Lollobrigida brilla a Nagano

Arrivano una vittoria e tante buone indicazioni per l’Italia nella seconda giornata di gare della prima tappa delladel2024-2025 di: a, in Giappone,sigla il nuovo record della pista nipponica, la M-Wave, trionfando sui 5000 metri.Sui 5000 metri maschiliferma il cronometro in 6’12?71, limando 2?46 al precedente primato, appartenente al neerlandese Sven Kramer con 6’15?17. Alle spalle dell’azzurro resta sotto il vecchio recordl’altro neerlandese Beau Snellink, che fa segnare 6’13?99, pagando un ritardo di 1?28 dall’italiano. Gradino più basso del podio per il norvegese Sander Eitrem, il quale va di poco sopra il precedente primato con il tempo di 6’15?71, accusando un gap di 3?00 da. La bella giornata dell’Italia viene completata dalla settima piazza di Michele Malfatti in 6’21?05, a 8?34.