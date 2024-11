Palermotoday.it - Spaccio di droga in centro storico, sequestrati hashish e anfetamine in un appartamento abbandonato

Leggi su Palermotoday.it

Apparentemente sembrava unutilizzato, ma dentro ci abitava qualcuno che nascondevae tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. A scoprirlo e sequestrare la sostanza stupefacente in via Case Nuove sono stati gli agenti di polizia nell'ambito di.