Biccy.it - Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l’arresto di Alessandro Basciano

Leggi su Biccy.it

ha finalmente rotto ildel suo compagno e padre di sua figlia,. Se quando l’uomo è finito in manette lei si è mostrata serena a mangiare una pizza, nella giornata di oggi ha spiegato il perché di quella denuncia.“Non ho potuto fare diversamente” – ha esordito su Instagram – “Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo” – e ancora – “Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo”.