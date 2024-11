Sbircialanotizia.it - Sonia Bruganelli eliminata a Ballando con le stelle. Lucarelli: “Sei sempre goffa”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Come si è conclusa la sfida tra le tre coppie in ballottaggioè statacon leoggi nella nona puntata. L'imprenditrice, in coppia al dance show di Rai 1 con Carlo Aloia, ha perso la sfida contro le altre due coppie in ballottaggio: Anna Lou Castoldi con Nika Perotti .