Ilgiorno.it - Sms al rider morto in incidente, a Glovo una multa da 5 milioni

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 novembre 2024 – “Gentile S.G.,intende offrire un’esperienza ottimale ai propri corrieri, partner e clienti. Per mantenere una piattaforma sana ed equa, talvolta è necessario prendere dei provvedimenti quando uno di questi utenti non si comporta in modo corretto. Siamo spiacenti di doverti informare che il tuo account è stato disattivato per il mancato rispetto di termini e condizioni”. Il messaggio è comparso il 3 ottobre 2022 sul telefono di S.G., Sebastian Galassi,di 26 annidue giorni prima a Firenze in unstradale mentre stava facendo una consegna per conto della multinazionale del delivery. Ora si scopre che proprio quel breve testo, inviato per comunicare la disconnessione dell’account, ha innescato un’indagine del Garante della privacy sulla società Foodinho srl, filiale italiana con base a Milano della casa madre spagnola, che si è conclusa con una maxida 5di euro.