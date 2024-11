Milanotoday.it - Servizi inesistenti, 1 milione di incassi: il business CreacorsoPro del guru digitale Ivan Merene

Leggi su Milanotoday.it

Direstano ormai poche tracce online. Il sito non funziona, i social non sono più attivi. Chi aveva lanciato questoha immediatamente aggiornato il suo profilo personale su LinkedIn: l'esperienza con quello che doveva essere il più grande portale di video-corsi in Italia si.