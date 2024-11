.com - Serie C / La Vis passa a Rimini, biancorossi ormai splendida realtà

Leggi su .com

I ragazzi di Stellone centrano un’altra impresa a. Vis che diventa ora una delle protagoniste del torneo. Ascoli impegnato domani al “Del Duca” con il Gubbio, per una svolta VALLESINA, 23 novembre 2024 – La Vis era attesa da quello che da anniè una sorta di “Derby” interregionale con il, in un match da sempre molto sentito.In una gara che ha visto regnare l’equilibrio per tutto l’arco dei 90’, la Vis è riuscita però a portare a casa l’intera posta in palio grazie alla rete decisiva di Coppola, confermando l’ottimo cammino effettuato sin qui dai ragazzi di Stellone.Pesaresi subito in avanti, sfiorando la rete già all’8’ con Tonucci, ma i padroni di casa rispondono al 13’ con Piccoli dalla distanza con la palla che, deviata, termina alta sopra la traversa.Al 23’ è il solito Di Paola che, con una punizione dalla distanza, impegna severamente l’estremo difensore riminese Colombi, che si salva.