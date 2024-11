Sport.quotidiano.net - SERIE a1. Il Circolo Pattinatori cerca il decollo contro il Sandrigo. Saavedra operato al naso

IlGrossetodi dare continuità alla bella vittoria sul campo del Sarzana, ospitando oggi alle 20.45, alla pista "Mario Parri" di via Mercurio, il fanalino Telea Medical. Un confronto, per vari motivi, dalle mille insidie per i ragazzi di Massimo Mariotti. La formazione vicentina, nelle cui fila milita l’ex Adria Català, ha conquistato proprio in trasferta l’unico punto della sua stagione, a Valdagno e verrà affrontata dai padroni di casa senza il suo elemento più rappresentativo, Pablonel corso della settimana all’ospedale Misericordia per una frattura scomposta al setto nasale. "Il nostro obiettivo – dice Mariotti – è la vittoria, ma è tutt’altro che scontata. Ci troviamo di fronte un’avversaria che ha costruito un organico per puntare ai playoff, che ha giocatori di buon livello, Català, Mattia Cocco, Ardit, Brendolin e Castro.