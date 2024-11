Serie A1 Femminile 2024 2025 volley | tutti i risultati e la classifica

Leggi su Sportface.it

e ladella regular season dellaA1di. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italil primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massimadel campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito,gli esiti delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.