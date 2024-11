Lapresse.it - Serie A, Parma-Atalanta 1-3

Leggi su Lapresse.it

L’si impone per 3-1 sul campo delin un match valido per la 13esima giornata diA. Grazie a questo successo i bergamaschi raggiungono l’Inter in vetta alla classifica a quota 28 punti. Il, invece resta fermo a 12. Le reti ospiti sono state messe a segno da Retegui al 4?, Ederson al 39? e Lookman al 75?. Per i padroni di casa rete di Cancellieri al 49?.