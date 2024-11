Pianetamilan.it - Serie A, il calendario delle squadre di vertice fino alla 19ª giornata | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Seiin due punti per la lotta scudetto: questo è il quadro dell'attualeA. Da Milan-Juventus al derby di RomaSeiin due punti per la lotta scudetto: questo è il quadro dell'attualeA. Da Milan-Juventus al derby di Roma passando per Napoli-Lazio e Juve-Fiorentina. Ecco le partite19ªda Gazzetta.it.