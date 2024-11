Today.it - Sciopero dei treni, sarà un weekend di fuoco: gli orari e le corse garantite

Leggi su Today.it

Nuovo, nuovo. Anche il fine settimana appena iniziato si preannuncia problematico per chi viaggia in treno. I sindacati hanno infatti indetto un "braccia incrociate" che avrà inizio alle ore 21 di sabato 23 novembre, per poi concludersi alla stessa ora del giorno successivo.