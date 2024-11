Lapresse.it - Sci: prima vittoria per Saccardi in Coppa Europa, suo lo slalom di Levi

Tommasoottiene lain carriera nellodidi, grazie ad una sontuosa seconda manche che permette al 23enne carabiniere di Lesignano de’ Bagni di risalire di dieci posizioni e piazzarsi sulla sedia del leader, da dove nessuno riuscirà più a toglierlo.1’44?66 il tempo finale dell’emiliano, che precede il norvegese Mikkel Remsoey per 19 centesimi e l’austriaco Simon Ruesland per 23.Scende dal quarto al 12° posto Matteo Canins, staccato di 78 centesimi dal compagno di squadra, mentre termina all’ottavo posto Simon Maurberger, a 55 centesimi da, con 7 posizioni rimontate nella seconda. 22° è Corrado Barbera a 1?44, 24° Stefano Pizzato a 1?54 e 25° Edoardo Saracco a 1?71., che aveva già mostrato di essere in buona forma nella mezza manche disputata indel mondo adi questache lo rilancia nel giro dei più forti, aveva quale miglior risultato un sesto posto, ottenuto sempre a, nel 2023.