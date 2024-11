Oasport.it - Sci alpino, Tommaso Saccardi vince in Coppa Europa: straripante rimonta nello slalom di Levi

ha vinto lodiandato in scena sulla neve di(Finlandia). Il 23enne ha conquistato il suo primo successo nel circuito continentale, rendendosi protagonista di una: nella seconda manche ha recuperato addirittura dieci posizioni e ha trionfato con il tempo complessivo di 1:44.66. L’emiliano di Lesignano de’ Bagni ha preceduto il norvegese Mikkel Remsoey di 19 centesimi e l’austriaco Simon Ruesland di 23 centesimi.vantava come miglior risultato in carriera un sesto posto ottenuto lo scorso anno sempre in questa località. L’affermazione odierna rilancia il carabiniere nel giro dei più forti, dopo che settimana scorsa aveva gareggiato indel Mondo proprio a. L’azzurro proverà a ripetersi domani, quandoospiterà un nuovovalido per la