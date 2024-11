Ilgiorno.it - Schianto, su una vettura bimbo di un anno

Ramo pericolante in via Defendente a Lodi, arrivano i vigili del fuoco. Questa richiesta di aiuto, arrivata al 115 alle 13.30 di ieri, è stata una delle numerose chiamate indirizzate ai pompieri per via del vento. Le raffiche hraggiunto i sessanta chilometri orari, mettendo a dura prova alberi, cartelli e pali. Tanto da rendere necessari numerosi interventi. Nel territorio si sono verificati poi stati due incidenti stradali nelle ultime ore: a Senna Lodigiana e Sant’Angelo Lodigiano. Alle 22,30 di giovedì un’auto è uscita di strada, finendo in un fossato, lungo la strada bassa tra Orio Litta e Senna. Il tratto, per consentire i soccorsi, è stato chiuso per un’ora. Il conducente è stato accompagnato in ambulanza al policlinico di Pavia. Invece alle 7.50 di ieri c’è stato un tamponamento tra due auto a Sant’Angelo Lodigiano, sulla provinciale 17.