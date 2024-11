Oasport.it - Scherma: tre spadisti staccano il pass per il tabellone principale alla Coppa del Mondo di Vancouver

Tre azzurriilper ilin quel di, città del Canada che ospita questo weekend la seconda tappa delladeldi, specialità spada. Oltre a Davide Di Veroli, ammesso di diritto per ranking, affronteranno le gare del sabato anche Giulio Gaetani, Valerio Cuomo e Marco Paganelli. Ma andiamo con ordine. Gaetani si è assicurato un posto già nella fase a gironi, collezionando cinque vittorie ed una sconfitta, precisamente contro Jungbeom Kim per 5-3. Stesso ruolino di marcia di Cuomo che, invece, ha perso solo l’incontro con Joline Maury per 3-5. Marco Paganelli, dopo aver accumulato tre successi e tre debacle, è salito di colpi nella fase ad eliminazione, vincendo il vìs-a-vìs con l’ucraino Opanasenko per 15-8. Niente da fare invece per gli altri rappresentanti della spedizione tricolore, con Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino e Gabriele Cimini.