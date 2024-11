Livornotoday.it - Scherma | Prima prova nazionale giovani, Filippo Picchi (Fides Livorno) trionfa nella sciabola

Leggi su Livornotoday.it

Si è conclusa con la vittoria didelcategoria under 20 maschile ladialla Fiera di Foggia. Il giovane, vincitore del titolo italiano cadetti 2024 a Genova, in finale ha superato all’ultima stoccata per 15-14 il detentore.