Parmatoday.it - Saviano: "Non si muove grammo di droga senza l'ok delle organizzazioni italiane"

Leggi su Parmatoday.it

"Dovete sapere che ogni attività criminale straniera sul nostro territorio ha come riferimento un’organizzazione italiana. In breve: ognidi coca che viene venduta a Parma deve far riferimento a un’organizzazione italiana". Lo scrittore e giornalista Robertoha aperto il convegno.